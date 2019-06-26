عبيد:”مباراة السينغال صعبة وأنا جاهز إذا أشركني بلماضي”

أكد متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري “مهدي عبيد” أن مواجهة السينغال صعبة مضيفا أنه جاهز إذا أشركه “جمال بلماضي”.

وقال “عبيد” أمسية اليوم الأربعاء في المنطقة المختلطة.

“الفوز في اللقاء الأول من الكان دائما مايكون رائعا للمعنويات خاصة وأنه تحقق بطريقة جيدة وقدمنا مباراة في المستوى ضد كينيا”.

“مباراة السينغال ستكون صعبة أكثر من مواجهة كينيا ونسعى خلالها لتقديم كل شيئ وتحقيق النقاط الثلاث”.

“لاتوجد تحضيرات خاصة لمباراة السينغال وهي مباراة مثل كل مباريات المجموعة ونريد الفوز بها لنخطف الصدارة”.

“أنا في خدمة الناخب الوطني جمال بلماضي وإذا أشركني سأقدم كل ماعندي وهذا هو الشيئ الأهم”.

“مباراة السينغال ستشهد صراعا كبيرا على كل المستويات خاصة في وسط الميدان حيث ستكون معركة كبيرة والفوز بها يعني تحقيق النقاط الثلاث”.

“خوض مواجهة السينغال على الساعة السابعة بتوقيت مصر لايُشكل عائقا بالنسبة لنا لأننا حضرنا في قطر أين درجة الحرارة مرتفعة بشكل كبير”.