عبيد: ” أنا مولود بفرنسا ويسعدني أن تخرج جاليتنا للإحتفال هناك”

عبّر متوسط ميدان المنتخب الوطني، مهدي عبيد، عن سعادته بالأجواء التي شهدتها المدن الفرنسية إحتفالا بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا.

وتحدث عبيد في الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة اليوم بستاد القاهرة، عن مواجهة الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا قائلا:

“أعتقد أن المعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي سجلناها لحد الآن، لقد قدمنا مباريات رائعة، وعلينا أن نواصل على نفس المنهج الفني، ولا تزال لدينا نفس الرغبة من أجل تحقيق الإنتصارات، وسنخوض المباراة بأحسن وجه”.

واضاف: “أنا مولود بفرنسا، ويفرحني أن تخرج الجالية الجزائرية هناك للإحتفال بإنتصاراتنا”.