عبيد.. سليماني الجديد

يتصدر أمين عبيد مهاجم شباب قسنطينة صدارة الهدافين في البطولة الجزائرية برصيد 8 أهداف بعد مرور 12 جولة .

وسجل عبيد 42% من أهداف فريقه علماً أنه لم يسجل أي ركلة جزاء وكان السباق في افتتاح مجال التهديف

ووجد عبيد ضالته بعد فشله في التألق مع إتحاد الحراش، النصرية و مولودية الجزائر إضافةً إلى تجربته القصيرة في تونس.

وجاء هذا التألق بعد الثقة التي حضي بها من المدرب “عمراني”، إضافة إلى المساعدة التي يقدمها له زميله المتألق بلخير.

ويسير عبيد على خطى مهاجم الخضر إسلام سليماني الذي كان هداف شباب بالوزداد قبل إحترافه في أوروبا.

لتذكير فإن شباب قسنطينة يحتل المركز الأول في البطولة الوطنية ب 27 نقطة بفارق 4 نقاط عن الملاحق شبيبة الساورة.

عبد الغني عليوة