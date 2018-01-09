عبيد :”سنُحسن صورة اللاعب المحلي”

الرياضة
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عبيد :”سنُحسن صورة اللاعب المحلي”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد هدّاف شباب قسنطينة، محمد لمين عبيد، بأنه وبقية زملائه في المنتخب الوطني، جاهزون لمواجهة رواندا وديا، يوم غد الأربعاء.

وصرح المُهاجم السابق لمولودية الجزائر لتلفزيون “النهار” قائلا :”سنعمل على تحسين صورة اللاعب المحلي، ونديرو حاجة مليحة إن شاء الله”.

وأضاف :”قمنا بعمل جيد في الفترة الأخيرة، بمركز التحضيرات بسيدي موسى، ونسعى لاستغلال هذه الخرجة لإظهار مؤهلاتنا على أرض الواقع”.

وسيكون عبيد أمام فُرصة لاتعوض للبروز والحصول على ثقة مُدربه، رابح ماجر، ولم لا الحصول على فُرصة مع المنتخب الأول.

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