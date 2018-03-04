عبيد سيجري عملية جراحية ويغيب لعدة أسابيع

سيخضع الدولي الجزائري مهدي عبيد لعملية جراحية على مستوى الكتف، بسبب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، وسيغيب على إثرها لفترة معتبرة.

وكشفت الصحافة الفرنسية، أن مهدي عبيد، أجرى فحوصات معمقة اليوم الأحد، في المستشفى، والتي أكدت حاجته لعملية جراحية في الكتف.

وحسب ذات المصادر، فإن العملية التي سيخضع لها عبيد، ستجبره على الإبتعاد عن الميادين لعدة أسابيع، لضمان شفاء إصابته نهائيا.

وفي ذات الصدد، صرح مدرب ديجون، أوليفيار دال أوغليو: “عبيد تنقلى للمستشفى وخضع للكشف بالأشعة، وأضنه سيغيب لبضعة أسابيع”.

يذكر أن لاعب الخضر، تعرض لهذه الإصابة خلال المباراة التي جمعت فريقه ديجون، أمس السبت بنادي سان ايتيان، لحساب الليغ 1.