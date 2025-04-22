عبيد شارف: “الحكام مطالبون بتأدية مهامهم على أعلى مستوى في الجولات المتبقية”

كشف المدير الوطني للتحكيم، مهدي عبيد شارف، فحوى اللقاء الذي دعا إليه أمس الاثنين، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، حكام النخبة.

وصنعت الأخطاء التحكيمية، جدلا واسعا، في اللقاءات الأخيرة من البطولة المحترفة. الأمر الذي دفع بصادي، لعقد اجتماع مع الحكام. أمس بمقر “الفاف”.

وأكد الحكم الدولي السابق، أن اللقاء كان تحسيسيا أكثر من أي شيء آخر. تحسبا للجولات المتبقية من البطولة.

قبل أن يضيف عبيد شارف، في تصريحات خص بها الموقع الرسمي للاتحادية: “الحكام عليهم أن يكونوا حريصون وأن يؤدوا مهاهم على أعلى مستوى”.