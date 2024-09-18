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الرياضة

عبيد شارف :”تقنية الـ VAR أعطت نتائج ممتازة و نتمنى نجاحها”

بقلم عزيز طالبي
عبيد شارف :”تقنية الـ VAR أعطت نتائج ممتازة و نتمنى نجاحها”
عبيد شارف
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أكد المدير الوطني للتحكيم، عبيد شارف، نجاح تقنية الـ VAR في الجزائر خلال اعتمادها، في وقت سابق، في منافسة الكأس.

و أبدى عبيد شارف تمنياته بالنجاح في البطولة، خلال حديثه للموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الأربعاء: “التربص كان مخصصاً لبداية الموسم وحتى المرحلة الأخيرة للموسم بعدما قمنا بالإجراءات الأخيرة الخاصة بتقنية الـ VAR. والمحاضرة كان يقدمها الصربي ديغور”.

وأضاف عبيد شارف: “سنقوم بأول تطبيق لتقنية الفيديو في بداية البطولة، قمنا بآخر اللمسات. رفقة عدد من الحكام الذين يملكون خبرة في شاكلة مصطفى غربال”.

وختم الحكم الدولي السابق: “استعملنا التقنية وأعطت نتائج ممتازة، ونتمنى أن يكون لها صدى جيد، أشكر الفاف على رأسها ولدي صادي الذي وفر لنا كل الإمكانيات”.

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