عبيد شارف حكما لداربي المولودية وشباب بلوزداد

عينت لجنة التحكيم التابعة للفاف، الحكم عبيد شارف، لإدارة مباراة الداربي التي ستجمع مولودية الجزائر، بفريق شباب بلوزداد

وسيدير الحكم عبيد شارف، هذا الداربي، بمساعدة كل من بوفلفال، كمساعد أول، وبن عميرة مساعد حكم ثاني، بالإضافة عثمان، حكم رابع.

وتدخل هذه المباراة التي ستجمع العميد، بشباب بلوزداد، ضمن اللقاء المتأخر عم الجولة الأولى من الرابطة المحترفة.

يذكر أن كل من مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، تعادلا في المباراة الماضية لهما في البطولة، أمام كل من نجم مقرة، وشباب قسنطينة على التوالي.

وجاء باقي تعيينات حكام المباريات المتأخرة عن الجولة الأولى، كاملة على النحو التالي:

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طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة العودة بين شباب بلوزداد وأسيك ميموزا

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم تونسي، لإدارةمباراة العودة بين شباب بلوزداد، وأسيك ميموزا.

وسيدير هذه المباراة، الحكم التونسي، يوسف السريري، بمساعدة مواطنيه أيمن اسماعيل، مساعد أول، ويوسف جيمي، مساعد حكم ثاني.

وتدخل هذه المباراة التي ستجمع شباب بلوزداد، بالضيف أسيك ميموزا الإيفواري، ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن شباب بلوزداد، انهزم في مباراة الذهاب بكوت ديفوار، أمام أسيك ميموزا بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد.