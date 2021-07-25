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الرياضة

عبيد شارف حكما لقمة الجولة الـ34 بين الشبيبة والعميد

بقلم كريم.تيغرمت
عبيد شارف حكما لقمة الجولة الـ34 بين الشبيبة والعميد
الحكم عبيد شارف
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عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم الجزائري عبيد شارف لإدارة مباراة الكلاسيكو التي ستجمع شبيبة القبائل، بالضيف مولودية الجزائر.

وسيدير الحكم عبيد شارف هذه القمة الكروية، بمساعدة كل من بن عميرة، كمساعد أول، وسعدي، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لبوشاكر حكما رابعا.

وتدخل هذه المباراة، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، ضمن الجولة الـ34 من البطولة المحترفة.

وجاءت تعيينات حكام الجولة الـ34 كاملة على النحو التالي:

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