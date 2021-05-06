عبيد شارف حكما لمباراة شبيبة القبائل ونصر حسين داي

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم عبيد شارف، لإدارة مباراة شبيبة القبائل أمام نصر حسين داي، لحساب كأس الرابطة.

وسيدير الحكم عبيد شارف، هذه المواجهة، بمساعدة كل من بولفلفل مساعد أول، وبن عميرة، مساعد ثاني، بالإضافة لبن واضح كحكم رابع.

ومن المقرر أن تجرى هذه المباراة، التي تدخل ضمن الدور الثاني لكأس الرابطة، يوم السبت المقبل، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، تعيينات حكام مباريات هذا الدور من كأس الرابطة، والتي جاءت كاملة على النحو التالي: