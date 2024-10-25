عبيد شارف: “مباراة مولودية الجزائر ضد أولمبيك أقبو جرت دون أخطاء تحكيمية”

أثنى رئيس لجنة التحكيم، مهدي عبيد شارف، على طاقم التحكيم الذي أدار مباراة مولودية الجزائر، والضيف أولمبيك أقبو.

وقال عبيد شارف، بخصوص هذا اللقاء، اليوم الجمعة، في تصريح للإذاعة الوطنية: “مباراة مولودية الجزائر ضد أولمبيك أقبو، جرت دون أخطاء تحكيمية”.

كما أضاف رئيس لجنة التحكيم: “طاقم التحكيم أدى ما عليه، وكل قرارات الحكم في هذه المبارة، كانت صحيحة”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، اكتفى أمس الخميس، بنتيجة التعادل السلبي، أمام ضيفه أولمبيك أقبو، في المباراة التي جمعتهما في اطار الجولة السادسة من البطولة المحترفة.