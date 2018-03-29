“عبيد شارف” و”إيتشعلي” يُمثلان التحكيم الجزائري رسميا بمونديال روسيا

تم رسميا اليوم إختيار حكم الساحة الجزائري “مهدي عبيد شارف” ومواطنه المُساعد “عبد الحق إيتشعلي” في قائمة حكام مونديال روسيا.

وسيُمثل الحكمان “عبيد شارف” و”إيتشعلي” الصافرة الجزائرية خلال مونديال صيف 2018 في ظل غياب المنتخب الوطني الجزائري بسبب عدم تأهله.

وجاء إختيار الثنائي إضافة إلى 14 حكم إفريقي أخر بعد تألقهم في التربصات التي أقامها الإتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا.

وسيكون عبيد شارف أمام أول مُشاركة له في المحفل العالمي بينما سيكون إيتشعلي أمام المُشاركة الثانية بعد مونديال البرازيل 2014.