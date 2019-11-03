عبيد شارف وسعيدي لإدارة المباريات المتأخرة من المحترف الأول

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكمين عبيد شارف، وسعيدي، لإدارة المبارتين المتأخرتين من المحترف الأول، المقرر إجراؤهما غدا الإثنين.

وسيديرالحكم سعيدي، المباراة المتأخرة عن الجولة الخامسة، بين اتحاد العاصمة، وشبيبة الساورة، بمساعدة، الحكمين حاج سعيد، وميراوي.

وعين الحكم عبيد سارف، لإدارة المباراة المتأخرة عن الجولة السادسة، والتي ستجمع شبيبة القبائل، باتحاد بلعباس، بمساعدة الحكمين بولفلفل، وبن حمودة.

وستلعب المباراة الأولى بين اتحاد العاصمة، وشبيبة الساورة، بملعب “بولوغين”، بينما سيستظيف شبيبة القبائل، نادي اتحاد بلعباس، بملعب “الحراش”.