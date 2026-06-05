عبيد شارف يطلع لاعبي “الخضر” على قوانين مونديال 2026 الجديدة

قدم المدير الوطني للتحكيم، مهدي عبيد شارف، اليوم الجمعة، محاضرة توعوية لفائدة لاعبي المنتخب الوطني الجزائري بمركز التربص بمدينة روتردام الهولندية.

وتم تخصيص هذه المحاضرة، لشرح أبرز التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم الصادرة عن المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB)، والتي سيتم اعتمادها خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من لاعبي “الخضر”، حيث استعرض عبيد شارف أهم المستجدات القانونية التي تهدف إلى تحسين سير المباريات والحد من تضييع الوقت، إلى جانب توضيح الحالات التحكيمية التي ستعرف تعديلات خلال المنافسات الدولية المقبلة.

ومن بين أبرز التعديلات الجديدة، معاقبة حراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من ثماني ثوانٍ بمنح ركلة ركنية للفريق المنافس، مع اعتماد عدٍّ تنازلي مرئي من الحكم خلال الثواني الأخيرة.

كما تم إقرار إجراءات جديدة للحد من إضاعة الوقت في تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، إضافة إلى تعديلات تخص عمليات التبديل ومجالات تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وتندرج هذه المبادرة في إطار البرنامج التحضيري للمنتخب الوطني، الرامي إلى تمكين اللاعبين من الإلمام الكامل بالقوانين الجديدة وتفادي الوقوع في مخالفات قد تؤثر على مردودهم خلال المنافسات الدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2026.