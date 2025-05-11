عبيد: “علينا التتويج بكأس الجزائر لانقاذ موسم الفريق”

طالب الرئيس الجديد لمجلس إدارة اتحاد العاصمة، بوبكر عبيد، رفقاء سليم بوخنشوش، بضرورة الظفر بكأس الجزائر، من أجل إنقاذ موسم الفريق.

وخلال اجتماعه الأول باللاعبين، أمس السبت، قال عبيد: “كأس الجزائر جد مهمة بالنسبة لفريقنا هذا الموسم”.

كما أضاف: “علينا إنقاذ موسمنا الحالي من خلال التتويج بهذا اللقب، قبل التفكير في الموسم المقبل، وثقتي كبيرة في امكانياتكم”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، سيخوض نهائي كأس الجزائر للموسم الجاري، في مواجهة فريق شباب بلوزداد.