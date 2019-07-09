عبيد” ” علينا نكون أكثر فعالية سواء من الجانب الدفاعي أو الهجومي”

شدد متوسط ميدان المنتخب الوطني مهدي عبيد على ضرورة النحلي بالصلابة الدفاعية والهجومية خلال المباراة المقبلة أمام ساحل العاج.

وتحدث عبيد عن المباراة المقبلة على هامش المنطقة المختلطة التي نظمها أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي عشية اليوم بملعب بيترو سبورت قائلا:

“لقد تفوقو علينا سنة 2015، كل ما علينا فعله هو أن نقلب الكفة عليهم يوم الخميس المقبل، هذا كل ما في الأمر “.

وأضاف:”علينا أن نواصل على نفس المنوال خلال المباراة المقبلة امام منتخب ساحل العاج، لدينا صلابة دفاعية، ونزعة هجومية كبيرة، وعلينا أن نواصل على هذا المنوال”.

“المباريات مختلفة عن بعضها، علينا نكون أكثر فعالية سواء من الجانب الدفاعي أو الهجومي خلال مباراة الخميس الجاري أمام ساحل العاج”.