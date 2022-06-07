عبيد: “فخورون بالسيطرة الجزائرية على افريقيا لـ 4 سنوات كاملة”

طالب الدولي الجزائري مهدي عبيد من الجمهور الجزائري الوقوف بجنب لاعبي الخضر في التحديات المقبلة أبرزها تصفيات كان كوت ديفوار.

وقال مهدي عبيد في حواره لجريدة “البيان”: “حزنت كثيرا للإقصاء والانتقادات الكبيرة التي طالت زملائي لما فشلنا في التأهل إلى المونديال. يجب التفكير في المستقبل”.

وأضاف “يجب أن نتذكر الأشياء الجميلة. الخسارة مجرد عثرة حتى لا تقتل فينا العزيمة”.

وأردف متوسط ميدان النصر السعودي” الكثير من الناس أرجعوا الخسارة الى الثقة المفرطة او التكبر على المنتخبات المنافسة، شخصيا أعتقد أن اللاعبين لا يفكرون بهذه الطريقة. الصراحة أنّنا سيطرنا على إفريقيا أخر 3 أو 4 سنوات”.

كما ختم “عندما يمر المنتخب بفترة فراغ يجب أن ندعمه ونساعده على تجاوزها”.

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