يرى اللاعب مهدي عبيد، أنّ تعيين رابح ماجر مدربا للخضر، سيعود بالفائدة على الكرة الجزائرية والإفريقية.

وكشف لاعب ديجون الفرنسي في حوار مع موقع “دي زاد فوت” الجزائري، أنه سيتعلم الكثير من اللاعب الأسبق لبورتو البرتغالي

وقال:”من الرائع أن يكون أيقونة الكرة الجزائرية مدربا للمنتخب الوطني، والذي سيقدم إضافة للكرة الجزائرية والإفريقية والتي تختلف عن كرة القدم الأوروبية”.

وأضاف قائلا: “سيكون لديه الكثير لتعليمنا وهذا سيكون مفيدا لنا وللمنتخب الوطني”.

للإشارة أن مهدي عبيد غاب عن الميادين لفترة طويلة بسبب الإصابة، وقد يكون أساسيا في مواجهة اليوم أمام فريق ميتز.