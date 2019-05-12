“عبيد” مُطالب بالإنتظار قبل العودة للواجهة

تفادى “أنتوان كومبواري” مُدرب نادي “ديجون” المُغامرة بالدولي الجزائري، مهدي عبيد، سهرة أمس السبت في مُباراة الليغ 1 أمام ستراسبورغ.

وقرر التقني الفرنسي عدم إستدعاء متوسط الميدان لهذا اللقاء، كونه عاد منذ يومين فقط لأجواء التمارين، بعد تعافيه من الإصابة.

ويُنتظر أن يكون الأسبوعان القادمان حاسمان بالنسبة لخريج مدرسة “لانس” من أجل إسترجاع طعم المُنافسة الرسمية، قبل نهاية الموسم الجاري.

ويُفترض أن يكون اللاعب الأسبق لـ”نيوكاسل” من اللاعبين المعنيين بالتربص القادم للمنتخب الوطني والذي سيكون مُخصصا للتحضير للكان 2019 بمصر.