“عبيد” مُهدد بتضييع سفرية “الطوغو”

يُواصل شبح الإصابات في ضرب عناصر المنتخب الوطني، الواحد تلو الآخر، وجاء الدور هذه المرة على لاعب “ديجون”، مهدي عبيد.

ويُعاني متوسط الميدان من مُشكل عضلي على مُستوى باطن الرُكبة “ischio”، وسيكون مُجبرا على الغياب لأسبوعين كاملين عن المُنافسة الرسمية.

وتُشير كل المُعطيات بأنه لن يكون حاضرا مع “مُحاربي الصحراء” خلال السفرية القادمة إلى “الطوغو” في إطار تصفيات “الكان 2019″.

وكان النجم الأسبق لـ”نيوكاسل” يأمل في الحصول على ثقة، جمال بلماضي، لتأتي هذه الإصابة لتُخلط جميع حساباته، في آخر لحظة.