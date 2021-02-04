عبيد هداف ويهدي الفوز للنصر في أول مشاركة له بألوان الفريق

افتتح الدولي الجزائري مهدي عبيد عداده التهديفي في الدوري الإماراتي، في أول مباراة يشارك فيها بألوان ناديه الجديد النصر.

وشارك عبيد أساسيا ضمن تشكيلة ناديه النصر، في هذه المباراة التي جمعتهم اليوم الخميس، بنادي خورفكان.

وبرز الدولي الجزائري، في الوقت البدل الضائع من هذه المواجهة أين كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1) بين الفريقين، قبل يسجل عبيد هدف الفوز في الدقيقة 92، بتسديدة صاروخية.

وبهذا منح مهدي عبيد، الفوز لفريقه الجديد النصر، الذي انضم إليه نهاية الشهر المنصرم، قادما من نادي نانت الفرنسي.