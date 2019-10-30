عاجل

عبيد: “هذه أقوى لحظات كان 2019”

الرياضة
  • -
  • 0
عبيد: “هذه أقوى لحظات كان 2019”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري مهدي عبيد، عن أقوى اللحظات التي عاشها رفقة الخضر، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وصرح مهدي عبيد، في حوار لـ “بين سبورتس”: “مباراتنا أمام ساحل العاج، كانت حاسمة، ومليئة بالعواطف”.

وأضاف الدولي الجزائري: “واجهنا فريقا رائعا، وفي النهاية حققنا الفوز بالمباراة، ما منحنا دفعة قوية للذهاب إلى أقصى حد ممكن”.

وتابع: “دموع جميع اللاعبين بعد مباراة ساحل العاج، هي لحظات لا تنسى، لأننا وصلنا إلى ضربات الترجيح التي لا يمكن وصفها”.

وختم مهدي عبيد: “في بعض الأحيان، تقدم لنا كرة القدم مشاعر لا تصدق، وكان ذلك اليوم مميزا للغاية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=720004

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com