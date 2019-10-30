عبيد: “هذه أقوى لحظات كان 2019”

كشف الدولي الجزائري مهدي عبيد، عن أقوى اللحظات التي عاشها رفقة الخضر، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وصرح مهدي عبيد، في حوار لـ “بين سبورتس”: “مباراتنا أمام ساحل العاج، كانت حاسمة، ومليئة بالعواطف”.

وأضاف الدولي الجزائري: “واجهنا فريقا رائعا، وفي النهاية حققنا الفوز بالمباراة، ما منحنا دفعة قوية للذهاب إلى أقصى حد ممكن”.

وتابع: “دموع جميع اللاعبين بعد مباراة ساحل العاج، هي لحظات لا تنسى، لأننا وصلنا إلى ضربات الترجيح التي لا يمكن وصفها”.

وختم مهدي عبيد: “في بعض الأحيان، تقدم لنا كرة القدم مشاعر لا تصدق، وكان ذلك اليوم مميزا للغاية”.