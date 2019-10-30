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عبيد: “هكذا عشنا مخالفة محرز من على دكة البدلاء”

الرياضة
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عبيد: “هكذا عشنا مخالفة محرز من على دكة البدلاء”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري مهدي عبيد، الأجواء التي عاشها لاعبوا دكة بدلاء الخضر، خلال تنفيذ رياض محرز، لمخالفته أمام منتخب نيجيريا، ضمن نصف نهائي “كان 2019”.

وصرح مهدي عبيد، في حوار لـ”بين سبورتس”: “بصدق، كل اللاعبين على دكة البدلاء توقعوا تسجيل رياض محرز للمخالفة، لأننا نعرف جيدا قدراته”.

وأضاف: “الكثير من الأشياء قيلة في تلك اللحظة، مخالفة في الدقائق الأخيرة، من تنفيذ رياض محرز، كلنا توقعنا تسجيلها”.

وعن فرحتهم بالهدف، تابع مهدي عبيد: “ركضنا في جميع الإتجاهات، لا أحد كان يدرك مالذي كان يفعله، كان فوزا رائعا”.


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