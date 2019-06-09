عبيد يؤكد مغادرته لـ “ديجون” ويُبقي مستقبله غامضا!

أكد “مهدي عبيد” مغادرته لنادي “ديجون” الفرنسي بعد أن قضى ثلاث مواسم مع هذا الفريق، حيث شارك في آخر مباراة أمام “لانس”.

وقال “عبيد” في حوار أجراه مع مجلة “فرانس فوتبول”: “مباراتي أمام لانس كانت الأخيرة لي مع ديجون، أنا بحاجة لتغيير الفريق والبحث عن تحدي جديد”.

وأضاف: “لقد قضيت ثلاث سنوات رائعة مع ديجون ولا يمكنني أن أنسى هذا”.

وتابع:” بعد مباراة لانس تحدثت مع رئيس النادي وشرحت له الوضع وهو كان متفهما وسعيدا بالسنوات التي قضيتها في الفريق، لقد وصلني عرض من أجل تجديد عقدي في الفريق لكن أنا بحاجة لتحدي جديد”.

وختم كلامه: “الدوري الإنجليزي هو دوري مناسب لي، لكن الباب يبقى مفتوح أمام جميع الأندية”.