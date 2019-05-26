عبيد يتحصل على آخر فُرصة قبل “الكان”

إسترجع الدولي الجزائري، مهدي عبيد أمل اللعب من جديد قبل نهاية الموسم ، بعدما تفادى ناديه “ديجون” السقوط مؤقتا لـ”الليغ 2″.

ويأمل مُتوسط الميدان أن يتحصل على فُرصة المُشاركة مع أبناء منطقة “لابورغون” خلال الموعد المصيري أمام “لانس” في “البلاي أوف”.

ويبحث نجم “نيوكاسل” الأسبق عن إسترجاع طعم المُنافسة الرسمية التي غاب عنها منذ مارس الفارط، بعد إصابته مع المنتخب الوطني.

ويأمل صاحب الـ26 عاما الحصول على بعض “الريتم” قبل تواجده مع “الخضر” لمُباشرة التحضيرات لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.