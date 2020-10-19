عبيد يخلف سليماني على رأس مجلس إدارة وداد تلمسان

عُين رضا عبيد رئيسا جديدا، لمجلس إدارة فريق وداد تلمسان، العائد هذا الموسم للمحترف الأول، خلفا لنصر الدين سليماني.

وكشف المناجير العام لوداد تلمسان، يوسف رحال، لـ(و.أ.ج)، أن انسحاب الرئيس السابق نصر الدين بوسليماني، يعود لرغبته في الترشح لعهدة جديدة على رأس النادي الهاوي.

وأوضح رحال، في ذات التصريح، أنه سيتم اليوم الإثنين، تنصيب الرئيس الجديد رضا عبيد، على مجلس إدارة الفريق، بشكل رسمي.

وتأتي هذه الخطوة، في وقت أنهت فيه إدارة وداد تلمسان، استقداماتها الصيفية، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2020-2021