عبيد يشارك في مباراة خيرية بإسبانيا لفائدة مرضى الزهايمر

شارك اللاعب الدولي الجزائري مهدي عبيد في مباراة خيرية رفقة فريقه النصر الإماراتي أمام فريق أغيلاس أحد أندية الدرجة الثالثة في إسبانيا والتي أقيمت مساء أمس ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي للنادي الإماراتي.

وفاز فريق النصر بثنائية مقابل هدف واحد، في مبار اة كانت أبوابها مفتوحة أمام الجماهير لحضور المباراة التي ذهب ريعها لصالح جمعية مرضى الزهايمر إلى جانب بعض الجمعيات الخيرية الأخرى من خلال بيع تذكرة المباراة بقيمة 10 أورو للجمهور.