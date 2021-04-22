عبيد يشيد بـ “بلماضي” ويكشف عن أهداف الخضر

أشاد “مهدي عبيد”، لاعب النصر الاماراتي بالناخب الوطني “جمال بلماضي” معتبرا إيّاه القائد الحقيقي للخضر.

وقال “عبيد” في حوار أجراه مع صحيفة “آس آرابيا”: “جمال بلماضي هو القائد الحقيقي، أنه يفهم عقلية اللاعبين جيدًا”.

وأضاف: “لدينا مجموعة رائعة، يسعدني التواجد في المنتخب الجزائري وتحقيق الانتصارات في المباريات”.

وتابع: “أعتقد أننا لدينا كل شيء للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية مرة أخرى إن شاء الله”.

وختم كلامه: “إنها بطولة صعبة للغاية، ولكن إذا كان لدينا نفس العقلية فلما لا نحقق البطولة”.