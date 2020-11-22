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عبيد يصطدم بأوكيدجا وبولاية ضمن الليغ1

الرياضة
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عبيد يصطدم بأوكيدجا وبولاية ضمن الليغ1
بقلم كريم تيغريمت

ستشهد المباراة التي ستجمع اليوم الأحد، فريق نانت، بنادي ماتز، ضمن الليغ1، صدام بين مهدي عبيد ومواطنيه أوكيدجا، وبولاية.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نانت، التشكيلة الأساسية التي سعتمد عليها مدرب الفريق، والتي ضمت اسم مهدي عبيد.

وفي المقابل، تواجد الثنائي الجزائري الآخر، ألكسندر أوكيدجا، وفريد بولاية، ضمن التشكيلة الأساسية لناديهما ميتز.


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