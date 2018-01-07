عبيد يضيع مواجهة الكأس أمام ستراسبورغ

سيغيب الدولي الجزائري مهدي عبيد، عن المباراة التي ستجمع ناديه ديجون الفرنسي، أمسية اليوم الأحد، بنادي ستراسبورغ، لحساب كأس فرنسا.

ونشر مهدي عبيد، تغريدة عبر “تويتر”، أكد فيها غيابه عن المباراة: “بسبب اصابة بسيطة لن أكون حاضرا في مباراة اليوم”.

كما أوضح متوسط ميدان نادي ديجون، أن عودته للمجموعة ستكون بعد غد الإثنين، حيث سيكون حاضرا في الحصة التدريبية المبرمجة.

وأكد مهدي عبيد، مساندته لزملائه، خلال مباراة اليوم، معلقا: “أنا خلفكم زملائي في مباراة كأس فرنسا أمام ستراسبورغ.. هيا ديجون”.