عبيد يعود إلى أوروبا من بوابة الدوري التركي
بقلم كريم تيغرمت
رسّم الدولي الجزائري مهدي عبيد، عودته إلى أوروبا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من بوابة الدوري التركي.
وأعلنت اليوم الإثنين، إدارة نادي باشاك شهير التركي، عبر “تويتر”، عن ضمها خدمات عبيد، بعد توقيع هذا الأخير على عقده الجديد.
كما نشرت مسؤولي النادي التركي، صور الدولي الجزائري، خلال توقيه العقد، قبل أخذه صورة بقميص ناديه الجديد بالرقم (19).
يذكر أن مهدي عبيد، قضى آخر موسمين له في الخليج العربي، أين حمل ألوان ناديي النصر، وخور فكان، قبل عودته هذا الصيف إلى أوروبا.
🫱🏻🫲🏼 Hoş Geldin Mehdi Abeid
➡️ https://t.co/31wbnT2Kb0 pic.twitter.com/2l336GmpCU
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 10, 2023
🫱🏻🫲🏼 Ｍｅｈｄｉ Ａｂｅｉｄ https://t.co/jgrg5eAbur pic.twitter.com/YYatfN86ur
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 10, 2023
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