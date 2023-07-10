عبيد يعود إلى أوروبا من بوابة الدوري التركي

رسّم الدولي الجزائري مهدي عبيد، عودته إلى أوروبا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من بوابة الدوري التركي.

وأعلنت اليوم الإثنين، إدارة نادي باشاك شهير التركي، عبر “تويتر”، عن ضمها خدمات عبيد، بعد توقيع هذا الأخير على عقده الجديد.

كما نشرت مسؤولي النادي التركي، صور الدولي الجزائري، خلال توقيه العقد، قبل أخذه صورة بقميص ناديه الجديد بالرقم (19).

يذكر أن مهدي عبيد، قضى آخر موسمين له في الخليج العربي، أين حمل ألوان ناديي النصر، وخور فكان، قبل عودته هذا الصيف إلى أوروبا.