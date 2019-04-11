عبيد يغيب عن الميادين لـ5 أسابيع

سيغيب الدولي الجزائري مهدي عبيد، لاعب نادي ديجون، عن المنافسة لخمسة أسابيع كاملة، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن غياب عبيد، سيزيد عن ثلاثة أسابيع كما كان متوقعا في السابق، وسيدوم لـ5 أسابيع كاملة.

وأوضح مدرب نادي ديجون الفرنسي، أنتوني كومبواري، أن الإصابة التي تعرض لها لاعب الخضر، أخطر مما كان متوقعا.

ومن المتوقع أن يعود عبيد لأجواء المنافسة، في الـ25 ماي المقبل، تزامنا مع آخر جولة من الليغ الفرنسية، والتي ستجمع فريقه ديجون بنادي تولوز.

يذكر أن مهدي عبيد، تلقى هذه الإصابة خلال مشاركته في آخر مباراة ودية، والتي جمعت المنتخب الوطني، بالمنتخب التونسي.