قناة النهار عتيقة تعايد الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى وتترحم على كل الفنانين الذين وافتهم المنية بقلم النهار أونلاين نشر في 20 جويلية 2021 - 22:22 شارك غرِّد 66 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962802 اقرأ أيضا جنازة عائلة تتكون من 6 أشخاص توفوا إختناقا بالغاز بقسنطينة قناة النهار 01 جويلية جيجل: منطقة الزان.. موقع سياحي يوفر الراحة والهدوء بحاجة للإهتمام قناة النهار 01 جويلية النهار ترندينغ: حادث مروع يودي بحياة 18 شخص بقسنطينة ويوتوبوز تقصف فندق بتلمسان بسبب البوركيني قناة النهار 10 جويلية جزائريون: أكاديمية تعديل السلوك.. مشروع تحقق بإرادة شيماء وخولة قناة النهار 18 جويلية