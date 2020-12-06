عتيقة طوبال لــ “النهار”:”أنا وحيدة وأطلب منكم الدعاء لي”

طالبت الفنانة الكوميدية عتيقة طوبال، من جمهورها الدعاء لها بعد تعرضها لسقوط قوي في إحدى العيادات الطبية في العاصمة عندما كانت تقوم بحركات لإعادة التأهيل.

وفي اتصال مع تلفزوين “النهار”،قالت عتيقة:”أنا طريحة الفراش ولا أستطيع الحركة.. آلام قوية جدا وأعاني منها لا أستطيع تحملها.. أطلب من جمهوري العزيز الدعاء لي”.

وتضيف:”لا أستطيع التحرك أو التنقل عند الطبيب.. أنا موجودة وحدي في المنزل وأعاني وحدي.. الرجاء النظر إلى وضعيتي لإنني وحيدة، ولا أنسى أن أشكر كل من اتصل بي وسأل عني وتمنى لي الشفاء”.

تجدر الإشارة إلى أن الممثلة عتيقة أجرت عملية جراحية دقيقة جدا على مستوى الظهر، ونصحها الأطباء بأخذ الحيطة والحذر وتفادي السقوط لأنها ستعود لنقطة الصفر وأخطر.