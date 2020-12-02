عتيقة  لـ”النهار أون لاين”:”راني خايفة مانزيدش نمشي”

تعرضت الممثلة الفكاهية عتيقة طوبال، إلى سقوط قوي في إحدى العيادات بالعاصمة عندما كانت تقوم بعملية اعادة التأهيل.

و قالت عتيقة في مكالمة هاتفية مع “النهار اون لاين”:”أنا خائفة جدا.. السقوط كان قوي جدا.. راني خايفا نولي أونديكابي ومانزيدش نمشي.. أعاني من آلام قوية جدا”.

وأضافت:”صحيح الأطباء قاموا بكل ما يجب فعله.. أخذت الأدوية وأوصلوني إلى البيت.. لكنني خائفة جدا خاصة بعد العملية الجراحية الكبيرة التي أجريتها على مستوى الظهر”.

وتابعت عتيقة حديثنا معها: “الأطباء في فرنسا حذروني من السقوط.. لأن مضاعفاته ستكون خطيرة علي”.

وفي المقابل أكدت الممثلة صبيحة شامي التي كانت متواجدة مع عتيقة في البيت في اتصال هاتفي: ” اطمئن جمهور عتيقة عليها..الأطباء قاموا بما يجب فعله”.

لتضيف: “صحيح هي خائفة جدا.. لكن الأمور ستعود إلى مجراها.. فقط الصدمة أثرت عليها.. وستعود عتيقة أحسن مما كانت عليه إن شاء الله”.