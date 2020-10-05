عثر عليها محروقة وشعر رأسها أمام جثتها.. هذه تفاصيل قتل شيماء

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، اليوم الإثنين، تفاصيل قضية قتل الطفلة شيماء.

وفي الندوة الصحفية التي نشطها، أفاد وكيل الجمهورية أن شيماء تبلغ 19 سنة وتنحدر من بلدية الرغاية.

وفي التفاصيل، بتاريخ 2 أكتوبر، على التاسعة صباحا، تقدم المسمى ب.ع القاطن ببلدية الثنية إلى مصالح الضبطية القضائية لدرك الثنية.

وقام بالتبليغ عن تعرض صديقته شيماء للحرق بالمكان المسمى محطة البنزين المهجورة بالثنية.

وأفاد المتهم أنه بتاريخ 1 أكتوبر وحوالي الثالثة مساء، كان المتهم رفقة شيماء بمحطة البنزين.

ومكث المتهم رفقة الضحية مدة 7 دقائق، حيث طالبته بإحضار الطعام لكونها كانت جائعة.

وأثناء انصرافه بحوالي 5 أمتار شاهد الدخان يصعد من الغرفة التي كان فيها رفقة شيماء، وعندها لاذ بالفرار.

وفي اليوم الموالي تقدم المتهم لمصالح الضبطية للإبلاغ عن الواقعة.

وتم إسداء معلومات لمصالح الضبطية القضائية لفتح تحقيق معمق وموافاة المحكمة بالنتائج بصفة مستعجلة.

وأثناء تنقل الضبطية القضائية لعين المكان، تمت معاينة جثة شيماء محروقة وملقاة على وجهها.

كما تمت معاينة بعض الكدمات والجروح بمؤخرة شعرها، وشعر رأسها ملقى الى جانبها، بالإضافة لجرح كبير بأعلى فخذها الأيسر.

وأثناء التحقيق، تراجع المشتبه فيه عن أقواله الأولى، وأكد أنه بتاريخ 1 أكتوبر اتصلت به الضحية التي تربطه بها علاقة منذ 2017.

واتفقت شيماء للالتقاء معه، حيث قدم إلى الرغاية على متن دراجة نارية، في حدود الثالثة مساءً من نفس اليوم.

ودخل القاتل رفقة شيماء لمحطة الثنية المهجورة، أين مارس معها الجنس، ثم قام بضربها حتى أفقدها الوعي.

واتجه المتهم لمحطة البنزين المقابلة، وقام بجلب قارورة بلاستيكية مملوءة بالبنزين ورش بها شيماء ثم أضرم النار فيها وغادر المكان.

وإثر انتهاء التحريات، تم تقديم أطراف القضية أمام النيابة اليوم الإثنين.

وبعد استجواب المشتبه فيه، أكد أنه استدرج الضحية ومارس عليها الجنس، ثم ضربها وأسقطها أرضا، ورشها بالبنزين وحرقها.

وتمت إحالة المتهم على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي للتحقيق.

ويواجه المتهم جنايتي الاغتصاب والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال التعذيب وارتكاب أعمال وحشية.