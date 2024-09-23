عثماني :”أشكر الرئيس تبون على تكريمنا ونسعى لتشريف الجزائر مجددا”

أبدى البطل الجزائري البارالمبي اسكندر جميل عثماني سعادته لرؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مجددا خلال حفل التكريم.

وقال البطل عثماني في تصريح للتلفزيون العمومي، اليوم الإثنين “الحمد لله كان لي الشرف لرؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشكره على مبادرة تكريمنا، والاهتمام بنا ، بصراحة رد الاعتبار لنا، وزادنا جرعة إضافية لكي نعمل أكثر و تشريف الجزائر في المحافل الدولية مجددا”.

إلى جانب ذلك، قالت البطلة الجزائرية صفية جلال في تصريح للتلفزيون العمومي في حفل التكريم “ليس المرة الأولى يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على القيام بهذه المبادرة، وهي تكريمنا، متعودون على إسعادنا، بالمناسبة هذه أبارك له بالعهدة الثانية”.

وختمت صفية جلال “أقول له شكرا جزيلا على هذه الالتفاتة الطيبة”.