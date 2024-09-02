عثماني: “وقوف 60 ألف شخص لعلم بلادي هو أكبر انجاز”

عبّر العداء الجزائري، اسكندر جميل عثماني، عن سعادته الكبيرة، بتحقيقه ذهبية 100 متر، ضمن الألعاب البارالمبية، الجارية وقائعها بباريس الفرنسية.

وعن هذا التتويج، قال عثماني: “هدفي كان تحقيق رقم عالمي بارالمبي.. لكن الهدف الأكبر أن أشرف علمي وأشرف الجزائر”.

وأضاف ذات المتحدث: “بلادي منحتني الكثير، وهذا أقل شيء أمنحه لها (يقصد الذهبية البارالمبية)، حينما ترى 60 ألف أو 70 ألف مناصر في الملعب يقفون لعلم بلادي، هذا هو الانجاز وأحد أهدافي الكبيرة”.

وفي تصريحات خص بها أمس الأحد، التلفزيون العمومي من باريس. أوضح عثماني، بأن السباق كان صعبا، ولكن تواجد الجزائريين بالملعب منحه الأفضلية، مضيفا: “جاؤوا بقوة وكانوا يعلقون آمالا كبيرة في شخصي، لم أرد تخييبهم. وقد منحوني الدافع في الأمتار الأخيرة”.

كما وجه البطل البارالمبي، شكرا خاصا إلى كل من شجعه، وختم: “سنواصل تقديم الاكثر، أقول لكم إنكم تنتمون إلى بلد كبير، يستحق أن نشرفه. والجزائر ستقدم الكثير من الأمور، وكانت بالبداية بنا نحن الرياضيين”.