عثماني يمنح الجزائر ميدالية ذهبية في الألعاب البارالمبية

أهدى البطل الجزائري عثماني اسكندر جميل الجزائر ميدالية ذهبية في الألعاب البارالمية الجزائرية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفاز البطل عثماني اسكندر بالمرتبة الاولى في سباق 100 متر.

وهنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، البطل الجزائري عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، حينما نشرت صورة الفرحة، للمتوج بالذهب، و عنونت “مبروك” مع إطلاق العنان لإفراج الجزائريين عبر تعليقات تبارك الإنجاز الكبير الذي حققه عثماني.