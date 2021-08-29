عثماني يهدي الجزائر ميدالية جديدة و0.01 ثانية تحرمه من الذهب

إلتحق العداء سكندر عثماني، بركب المُتوجين الجزائريين في أولمبياد طوكيو لذوي الإحتياجات الخاصة، حيث تمكن من الحصول على الميدالية الفضية، وكان على بعد جزء من المئة من خطف الذهب.

وكان الجزائري المُتألق، قادرا على خطف الذهبية، ولكن الأيرلندي جايسون سميث، حسم اللقب لصالحه بفارق لم يتجاوز 0.01 ثانية، حيث إحتاج المُنظمون لإستعمال “الفوتو فينيش”، من أجل تحديد الفائز.

يُذكر بأن الجزائر وبفضل نجاح عثماني، ترفع رصيدها من الميدالية في الألعاب البارالمبية لسبعة لحد الآن، والحصيلة تبقى مُرشحة للإرتفاع.