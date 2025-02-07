عثمان النجار: “أي لقب تلعب عليه المولودية يتعبر مطمح للفريق وجماهيره”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مساعد مدرب مولودية الجزائر، عثمان النجار، عن نهائي كأس السوبر الذي سيجمعهم بشباب بلوزداد، موضحا أهميته بالنسبة لفريقه.
وصرح النجار، خلال أخر حصة تدريبية للفريق: “تنتظرنا مبراة نهائي كأس وعلينا أن تكون في أتم استعدادنا”
كما أضاف: “سجلنا مؤخرا عودني حميدي، وحلايمية، من الاصابة، ويمكن القول بأن المجموعة حاليا مكتملة تقريبا”.
وأردف: “تقمص ألوان المولودية يجبرك على تقديم أفضل ما لديك في كل منافسة، وأي لقب نلعبه يعد مطمح للفريق، وجماهيرنا، ونتمنى أن نكون في كامل تركيزنا يوم المباراة”.
وتابع عثمان النجار: “نتمنى أن يقدم كل اللاعبين أفضل ما لديهم يوم المباراة، لنتمكن من بلوغ هدفنا المنشود”.
رابط دائم : https://nhar.tv/34P1y