عثمان النجار: “افتقدنا الفعالية الهجومية أمام شباب بلوزداد”

أرجع مساعد مدرب مولودية الجزائر، عثمان النجار، هزيمة فريقه أمام شباب بلوزداد، في كأس الجمهورية، لافتقادهم الفعالية الهجومية.

وصرح النجار، عقب هذه المباراة: “خلقنا عدة فرص خطيرة طيلة المباراة أكثر من منافسنا، لكن للأسف الفعالية لم تكن إلى جانبنا في هذه المباراة”.

وبرر مساعد مدرب مولودية الجزائر، التغييرات التي أجروها على تشكيلتهم الأساسية، موضحا: “لعبنا المباراة رقم 12 في أقل من 60 يوم”.

وأردف مساعد مدرب المولودية: “لم يكن أمامنا خيار، غير اراحة بعض اللاعبين لتفادي الاصابات، ومنح حيوية أكثر للفريق”.

وأضاف: “اللاعبين الذين شاركو أساسيين في المباراة قدموا ما عليهم، شأنهم شأن العناصر التي أقحمناهم كبدلاء”.

وتابع عثمان النجار: “الهزيمة يجب أن لا تغطي على مجريات اللقاء، كون الفرص الهجومية التي صنعتها المولودية أكثر بكثير من الفريق المنافس”.