عثمان النجار: “الحظ لم يكن إلى جانبنا أمام اتحاد خنشلة”

أبدى مساعد مدرب مولودية الجزائر، عثمان النجار، أسفه لتضييع فريقه الفوز أمام اتحاد خنشلة، بالنظر لمردودهم في هذا اللقاء.

وصرّح عثمان النجار، في ندوته الصُحفية: “خلقنا عددا كبيرا من الفرصة التهديفية، لكن لم نحسن استغلالها وترجمتها لأهداف”.

كما أضاف: “ضيّعنا ضربتي جزاء في الشوط الأول، رغم أننا في كل الحصص التدريبية نبرمج تمارين خاصة بتسديد ركلات الجزاء”.

وتابع عثمان النجار: “رغم المجهود الكبير الذي بذله لاعبونا، إلا أن الحظ لم يكن إلا جانبنا في مواجهة اتحاد خنشلة، ونتأسف لتضييعنا نقطتين”.