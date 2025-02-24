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الرياضة

عثمان النجار: “كما قادرين على انهاء مباراتنا أمام بارادو بنتيجة ثقيلة”

بقلم كريم تيغرمت
عثمان النجار: “كما قادرين على انهاء مباراتنا أمام بارادو بنتيجة ثقيلة”
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ثمن مساعد مدرب مولودية الجزائر، عثمان النجار، الفوز الذي حققه فريقه أمس الأحد، على حساب نادي بارادو، لسحاب البطولة المحترفة.

وصرح عثمان النجار، في ندوته الصحفية، التي أعقبت هذه المباراة: “أهنئ أنصارنا على فوزنا أما بارادو، أين أظهرنا قوية شخصيتنا أمام منافس قوي”.

كما أضاف: “كان قادرين على انهاء المباراة بنتيجة ثقيلة، لولا تسرع لاعبينا أمام المرمى، خاصة في الشوط الأول”.

وتابع عثمان النجار: “علينا الآن أن نطوي صفحة بارادو، بعد تحقيقنا النقاط الثلاثة، وعودة الثقة للمجموعة، على أمل أن يكون القادم أفضل”.

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