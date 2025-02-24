عثمان النجار: “كما قادرين على انهاء مباراتنا أمام بارادو بنتيجة ثقيلة”
بقلم كريم تيغرمت
ثمن مساعد مدرب مولودية الجزائر، عثمان النجار، الفوز الذي حققه فريقه أمس الأحد، على حساب نادي بارادو، لسحاب البطولة المحترفة.
وصرح عثمان النجار، في ندوته الصحفية، التي أعقبت هذه المباراة: “أهنئ أنصارنا على فوزنا أما بارادو، أين أظهرنا قوية شخصيتنا أمام منافس قوي”.
كما أضاف: “كان قادرين على انهاء المباراة بنتيجة ثقيلة، لولا تسرع لاعبينا أمام المرمى، خاصة في الشوط الأول”.
وتابع عثمان النجار: “علينا الآن أن نطوي صفحة بارادو، بعد تحقيقنا النقاط الثلاثة، وعودة الثقة للمجموعة، على أمل أن يكون القادم أفضل”.
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