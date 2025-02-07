عثمان النجار: “نركز على الجانب الذهني في تحضيراتنا لنهائي السوبر”

كشف مساعد مدرب مولودية الجزائر، عثمان النجار، التحضيرات التي يجريها فريقه استعدادا لنهائي كأس السوبر الذي سيجمعهم بشباب بلوزداد.

وصرح النجار، في ندوته الصحفية: “نحضر لنهائي كأس السوبر، بنفس الطريقة التي حضرنا بها مبارياتنا الكبيرة السابقة على غرار مباريات دور مجموعات رابطة الأبطال، والداربيات”.

كما أضاف: “سعينا أيضا لتحضير لاعبينا من الجانب الذهني، من خلال تحفيزهم، والرفع من معنوياتهم، كون مثل هذه المباريات تتطلب تحضير دهني أكثر من أي شيء آخر”.

يذكر أن مولودية الجزائر، سيواجه يوم غد السبت، فريق شباب بلوزداد، لحساب نهائي كأس السوبر.