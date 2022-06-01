عثمان حكما لمباراة اتحاد العاصمة وأولمبي المدية

عينت لجنة التحكيم، الحكم عثمان، لادارة مباراة الجولة الـ33 من البطولة المحترفة، والتي ستجمه اتحاد العاصمة، بأولمبي المدية.

وسدير الحكم عثمان، هذه المواجهة، بمساعدة كل من سليماني، مساعد أول، وباداش، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لآيت عمر حكم رابع.

ويسعى اتحاد العاصمة، للاقتراب أكثر من أندية المقدمة، فيما يطمح أولمبي المدية للإبتعاد عن متذيلي ترتيب البطولة.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة كاملة على النحو التالي: