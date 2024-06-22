عثمان سحبان رئيسا جديدا لإتحاد العاصمة

عيّنت إدارة إتحاد العاصمة عثمان سحبان، رئيسا لمجلس إدارة النادي، خلفا لكمال حسينة، الذي استقال من منصبه، مع نهاية الموسم المنقضي 2023-2024.

وقالت إدارة الإتحاد، إنه: “تبعا لاجتماع مجلس إدارة اتحاد العاصمة SSPA-USMA، المنعقد اليوم السبت بمقر مجمع الخدمات المينائية “ساربور” تقرّر تعيين عثمان سحبان، رئيسا لمجلس الإدارة. خلفا لحسينة كمال المستقيل من منصبه.”

كما تقدم رئيس مجمع “ساربور” المالك لأغلبية أسهم النادي العاصمي، إلى حسينة، بجزيل الشكر، على المجهودات المبذولة خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية النادي وتمنى له التوفيق.

مهنئا حسب بيان نشرته الإدارة، عثمان سحبان، إثر تعيينه على رأس الفريق SSPA-USMA . وأكد له على دعمه الكامل للإدارة الجديدة قصد الرقي بالفريق والوصول به إلى المكانة الطبيعية التي يستحقها.

من جهته، أكد الرئيس الجديد، مباشرة عملية انتدابات نوعية من خلال جلب لاعبين جدد بوسعهم الدفع بقاطرة النادي لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف مجمع “ساربور”، أهمها لقب الدوري الجزائري الموسم القادم.

بالإضافة كذلك إلى تدعيم الإدارة بالعناصر البشرية والمادية وإعادة هيكلتها بما يخدم أهداف النادي ويسمح لها بالعمل بكل احترافية.

وكذا الاهتمام بالفئات السنية وتدعيمها لأنها مستقبل الفريق وخزانه الأساسي. ناهيك عن الوقوف على أشغال مركز التكوين ومواصلة الحرص على إنهاء أشغاله في الآجال المحددة. والسهر على وضع مناصر اتحاد العاصمة في ظروف مناسبة خلال حضوره مباريات الفريق.