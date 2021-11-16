عثمان عريوات.. “أنا في صحة جيدة”

فنّد الفنان والممثل القدير، عثمان عريوات، كل الشائعات التي تم تداولها على نطاق واسع حول تدهور صحته. كما طمأن “بو” جمهوره عن حالته الصحية، بعد الغياب الطويل عن الساحة.

وقال، صاحب المقولة الشهيرة “سوق لي يفتح فليل”، حالته الصحية جيدة ولا يعاني من مرض عضال. كما اعتبرها بـ”الإشاعات”، قائلا “أعلم كل المحبين أنني بصحة جيدة والحمد لله وخبر أنني أعاني من مرض عضال، مجرد إشاعة”.

للإشارة، قام أسطورة الكوميديا الجزائرية، عثمان عريوات، بحذف جميع المنشورات على حسابه الرسمي على موقع “انستغرام”، معلنا مغادرته للعالم الافتراضي.

ونشر الفنان صورة له على جدار حسابه بانستغرام وكتب: “أعلمكم أني قد أوقفت الانستغرام وأتبرأ من جميع المواقع التي تتكلم بإسمي”.

للتذكير، عاد الفنان مؤخرا للتواصل عبر انستغرام، بعد فترة غياب طويلة انقطعت فيها أخباره عن جمهوره المتعطش لكل جديد عنه. ليتخلى مرة أخرى عن هذا الفضاء، والذي كان يمثل النافذة الوحيدة التي يتواصل فيها مع جمهوره.

كما صرح “البومباردي” في وقت سابق، أن فيلم “سنوات الإشهار” سيعرض قريبا جدا، وهذا بعد 18 سنة على منعه. وأوضح الممثل سبب نشره فيديو عبر الأنستغرام اليوم بعد غيابه مدة طويلة وذلك من أجل تكذيب الحسابات المزيفة المتحدثة بإسمه.

وقال الممثل القدير عثمان عريوات “الفيديو لأنني لاحظت كمية الكذب والإحتيال على الأشخاص من خلال حسابات مزيفة وكاذبة”. كما أكد الفنان عثمان عريوات أن عودته للساحة الفنية وجمهوره قريبة جدا، قائلا “عودتي ستكون قريبة جدا” .

كما منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسام بدرجة عشير من طف الاستحقاق الفنان عثمان عريوات والفنان الراحل قدور درسوني. حيث المرسوم وقعة الرئيس عبد المجيد تبون وصدر في العدد الاخير من الجردية الرسمية.

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