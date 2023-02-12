عثمان عريوات يزور الفنان القدير صالح أوقروت للإطمئنان على حالته الصحية

قام الفنان الكوميدي القدير، عثمان عريوات، اليوم الأحد، بزيارة، الفنان الفكاهي صالح أوقروت للاطمئنان على وضعيته الصحية.

ووللإشارة، عاد الفنان صالح أوقرت، السبت، الماضي إلى أرض الوطن قادما من فرنسا بعد رحلة علاجية دامت سنتين، بعد إصابته بـ 3 أورام سرطانية.

وكانت الدولة الجزائرية قد تكفلت أنذاك بنقل الممثل المعروف بـ”صويلح” إلى فرنسا على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج اللازم.

ونشر المنشط والفكاهي ابراهيم المعروف باسم “ابراهيم إربا”، عبر صفحته الرسمية على انستغرام صورا لعملاقي الكوميديا الجزائرية.

وقد انتشرت صور الفنانين أوقروت وعريوات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفها العديد بـ”لقاء العمالقة”.