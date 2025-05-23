عثمان نجار: “الداربي مباراة خاصة وهدفنا تعميق الفارق عن ملاحقينا”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدرب المساعد لمولودية الجزائر، عثمان النجار، عزمهم على استغلال مباراة الداربي التي ستجمعهم باتحاد العاصمة، لتعميق الفارق عن ملاحقيهم في ترتيب البطولة.
وصرح عثمان النجار، للإذاعة الوطنية: “بالنسبة للمولودية الداربي مباراة خاصة، لكن التحضير لها جرى بصفة عادية”.
كما أضاف: “لعبنا مباراة قبل 4 أيام، لذا ركزنا في الحصص التدريبية الأخيرة على الاسترجاع، لضمان الجاهزية البدنية للاعبينا”.
وأردف المدرب المساعد لمولودية الجزائر: “المهم في لقاء الداربي هو التحضير الذهني، والعزيمة الكبيرة للاعبين”.
وتابع عثمان النجار: “نتمنى أن نواصل في الديناميكية التي نتواجد عليها بعد فوزنا الأخير، لتعميق الفارق عن ملاحقينا”.
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