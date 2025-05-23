إعــــلانات
الرياضة

عثمان نجار: “الداربي مباراة خاصة وهدفنا تعميق الفارق عن ملاحقينا”

بقلم كريم تيغرمت
عثمان نجار: “الداربي مباراة خاصة وهدفنا تعميق الفارق عن ملاحقينا”
  • 170
  • 0

كشف المدرب المساعد لمولودية الجزائر، عثمان النجار، عزمهم على استغلال مباراة الداربي التي ستجمعهم باتحاد العاصمة، لتعميق الفارق عن ملاحقيهم في ترتيب البطولة.

وصرح عثمان النجار، للإذاعة الوطنية: “بالنسبة للمولودية الداربي مباراة خاصة، لكن التحضير لها جرى بصفة عادية”.

كما أضاف: “لعبنا مباراة قبل 4 أيام، لذا ركزنا في الحصص التدريبية الأخيرة على الاسترجاع، لضمان الجاهزية البدنية للاعبينا”.

وأردف المدرب المساعد لمولودية الجزائر: “المهم في لقاء الداربي هو التحضير الذهني، والعزيمة الكبيرة للاعبين”.

وتابع عثمان النجار: “نتمنى أن نواصل في الديناميكية التي نتواجد عليها بعد فوزنا الأخير، لتعميق الفارق عن ملاحقينا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/CYcQV
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر